Захарова обвинила Запад в попытках вмешательства во внутреннюю политику Грузии

Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США произведут фундаментальный пересмотр отношений с Грузией, если в стране примут закон об иноагентах, является открытой угрозой, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.