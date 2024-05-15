Захарова обвинила Запад в попытках вмешательства во внутреннюю политику Грузии

Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США произведут фундаментальный пересмотр отношений с Грузией, если в стране примут закон об иноагентах, является открытой угрозой, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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