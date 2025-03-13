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Чёрный день календаря. 13 марта: катастрофа на Куршском заливе унесла полсотни жизней

Чёрный день календаря. 13 марта: катастрофа на Куршском заливе унесла полсотни жизней

Людей пытались спасти несколько дней.13 марта 1994 года на Куршском заливе от берега ураганным ветром оторвало большую льдину, на которой находилось более ста рыбаков.

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