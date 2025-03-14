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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич реализовал сложнейший трехочковый с отклонением с одной ноги в матче с «Милуоки»

В середине третьей четверти встречи с «Милуоки» Дончич оказался заперт в правом углу площадки под опекой Эй Джея Грина и Янниса Адетокумбо, но смог найти выход из ситуации, забросив тяжелейший трехочковый с отклонением с одной ноги.

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