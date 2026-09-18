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ВСУ атакуют рейсовые автобусы и жилые дома в ЛНР. За сутки 4 погибших, 5 раненых жителей республики

ВСУ атакуют рейсовые автобусы и жилые дома в ЛНР. За сутки 4 погибших, 5 раненых жителей республики

Четыре человека погибли, включая 16-летнюю девушку, еще пятеро получили ранения в Луганской Народной Республике в результате ударов беспилотных летательных аппаратов.

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