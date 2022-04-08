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Super: Моргенштерн получает гражданство Израиля

Super: Моргенштерн получает гражданство Израиля

Российский рэпер Алишер Моргенштерн получает израильское гражданство, сообщает издание Super со ссылкой на очевидцев, сфотографировавших артиста в Иерусалиме у здания организации Нефеш бе-Нефеш, которая помогает евреям, иммигрирующим в Израиль.

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