Super: Моргенштерн получает гражданство Израиля

Российский рэпер Алишер Моргенштерн получает израильское гражданство, сообщает издание Super со ссылкой на очевидцев, сфотографировавших артиста в Иерусалиме у здания организации Нефеш бе-Нефеш, которая помогает евреям, иммигрирующим в Израиль.
Российский рэпер Алишер Моргенштерн получает израильское гражданство, сообщает издание Super со ссылкой на очевидцев, сфотографировавших артиста в Иерусалиме у здания организации Нефеш бе-Нефеш, которая помогает евреям, иммигрирующим в Израиль.
Свежие комментарии