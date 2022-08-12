Корабль управления «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота провёл тренировку с парой вертолётов Ка-27 морской авиации

Корабль управления «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота провёл тренировку с парой вертолётов Ка-27 морской авиации

Экипажи отработали несколько взлётов и посадок на палубу корабля управления, провели облёты с целью проверки его радиотехнического вооружения, систем связи и управления авиацией.

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