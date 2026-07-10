Надувные коровы и робоволки: как японские фермеры обманывают дикую природу

Когда я впервые увидела это зрелище, то просто застыла на месте. Представьте себе идиллический сельский пейзаж: залитое солнцем рисовое поле, горы на горизонте, и вдруг — черно-белая корова начинает неестественно дергаться, приподниматься над землей и вращаться вокруг своей оси, словно ожившая детская игрушка.
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