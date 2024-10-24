Житель Шебекино получил ранения из-за взрыва боеприпаса на огороде

В результате детонации взрывоопасного предмета, обнаруженного на заднем дворе, житель города Шебекино Белгородской области получил множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног.
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