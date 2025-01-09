Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины призвала укреплять уверенность и настойчивость в борьбе с коррупцией

Пекин, 8 января /Синьхуа/ -- Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины призвала укреплять уверенность и настойчивость в затяжной битве с коррупцией на фоне того, что в настоящий момент ситуация, связанная с борьбой против коррупции, по-прежнему остается суровой и сложной.