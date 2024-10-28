Выборы в Грузии завершены. Теперь ждём попытку "Тбилисского майдана"?

Выборы в Грузии завершились. Как и предполагалось, проходили они напряжённо, ибо речь шла не столько о фамилии будущего премьера, сколько о том, удастся ли "демократическим" путём превратить Грузию в "Украину №2", стравив её с Россией.
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