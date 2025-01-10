🌲Жители Симферополя смогут сдать новогодние ёлки на переработку. Названы адреса приёма Пункты приёма зимних красавиц будут работать 19 и 26 января с 11:00 до 15:00 по следующим адресам: 🔹Евпаторийское шоссе, 8 (торговый центр); 🔹улица Маршала Жукова, 15; 🔹улица Павленко/бульвар Ленина, 2; 🔹улица Героев Сталинграда (у дома № 3); 🔹улица Киевская, 137 (Сквер Крымской весны); 🔹улица Беспалова, угол с улицей Радищева (у школы №8); 🔹улица Лермонтова, 16; 🔹проспект Победы, 95 (угол проспекта Победы и улицы Буденного); 🔹улица Кечкеметская, 198 (на углу с Минприроды Крыма); 🔹бульвар Франко, 6В; 🔹парк Тренева (угол улиц Самокиша и Севастопольская); 🔹сквер Мира (напротив улицы Тургенева, 52); 🔹улица Киевская, 123 (остановка Парк Гагарина); 🔹улица Киевская, 7В; 🔹улица 60 лет Октября, 18; 🔹парк имени Шевченко (за аркой у входа); 🔹улица Дмитрия Ульянова, 1А.