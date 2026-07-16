Мастерицы из Адыгеи покорили Турцию

Искусство, которое веками передавалось из поколения в поколение, сегодня обретает мировое признание. Недавно делегация мастеров АНО «Цех национальной продукции» в составе Заремы Сташ, Самиры Сташ и Бэлы Боджоковой представила Адыгею на престижном Фестивале культур народов Кавказа в Турции.
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