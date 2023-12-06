Вышел трейлер фильма «Андердоги» со Снуп Доггом

Вышел трейлер спортивной комедии «Андердоги». Фильм выйдет 24 января на платформе Prime Video. Фильм расскажет историю игрока американского футбола Джейсена Дженнинга, который попадает в аварию с автобусом и ему присуждают общественные работы.
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