Германия раскололась: Восток мстит за унижение и восстает против Запада

Взглянув на карту распределения результатов голосования по избирательным округам, многие комментаторы делают акцент на провале политики воссоединения и расколе Германии на две части: запад, поддерживающий ХДС, и голосующий за "Альтернативу для Германии" восток.
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