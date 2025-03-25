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Немцы вспомнили о "дексите": в стране стало больше сторонников выхода из ЕС

Немцы вспомнили о "дексите": в стране стало больше сторонников выхода из ЕС

Взглянув на карту распределения результатов голосования по избирательным округам, многие комментаторы делают акцент на провале политики воссоединения и расколе Германии на две части: запад, поддерживающий ХДС, и голосующий за "Альтернативу для Германии" восток.

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