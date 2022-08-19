smi.today

3 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина пожиленко
    США – это самое агрессивное государство на планете, властные особи которого, подобно хищникам жаждут страданий и кро...Военная помощь СШ...
  • Вера
    Макарон не забыл записать разговор с Путиным, удивляюсь  нашему президенту, что он с ним ещё общается после его подло...Макрон заявил, чт...
  • Кламбер Спаниэль
    Зеленский не долетитВашингтон отправи...

Чиновники здравоохранения Британии предупредили о гуманитарном кризисе

Чиновники здравоохранения Британии предупредили о гуманитарном кризисе

Кризис стоимости жизни в Великобритании может обернуться гуманитарным кризисом, если не будут предприняты меры по по ограничению стоимости энергоносителей, предупредили чиновники Национальной службы здравоохранения (NHS), 19 августа передает BBC.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх