Чиновники здравоохранения Британии предупредили о гуманитарном кризисе

Кризис стоимости жизни в Великобритании может обернуться гуманитарным кризисом, если не будут предприняты меры по по ограничению стоимости энергоносителей, предупредили чиновники Национальной службы здравоохранения (NHS), 19 августа передает BBC.
Кризис стоимости жизни в Великобритании может обернуться гуманитарным кризисом, если не будут предприняты меры по по ограничению стоимости энергоносителей, предупредили чиновники Национальной службы здравоохранения (NHS), 19 августа передает BBC.
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