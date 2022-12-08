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Кабмин отклонил поправки о тринадцатой пенсии

Кабмин отклонил поправки о тринадцатой пенсии

Российское правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду», который предусматривает введение с декабря 2022 года выплату дополнительной пенсии по старости – так называемой 13-й пенсии.

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