Кабмин отклонил поправки о тринадцатой пенсии

Российское правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду», который предусматривает введение с декабря 2022 года выплату дополнительной пенсии по старости – так называемой 13-й пенсии.
Российское правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду», который предусматривает введение с декабря 2022 года выплату дополнительной пенсии по старости – так называемой 13-й пенсии.
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