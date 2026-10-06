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Атака БПЛА на Подмосковье: двое погибших, девять пострадавших, 185 сбитых дронов

Атака БПЛА на Подмосковье: двое погибших, девять пострадавших, 185 сбитых дронов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале сообщил, что этой ночью регион подвергся атаке беспилотников.

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