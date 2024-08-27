Кеннеди-младший заявил о согласии возглавить ЦРУ при Трампе

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил о том, что он бы согласился возглавить Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в случае победы Дональда Трампа на выборах главы государства.
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