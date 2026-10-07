Маккенна забил первый гол за «Торонто» в НХЛ

Помимо Маккенна, заброшенными шайбами отличились еще три первых номера драфта: Стивен Стэмкос (драфт 2008 года), Джон Таварес (2009) и Остин Мэттьюс (2016).
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