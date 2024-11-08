Названы улицы Владивостока, где в ноябре убрали незаконные рекламные конструкции

С улиц Владивостока с начала ноября убрали 11 незаконных рекламных конструкций, сообщает PRIMPRESS. Незаконные рекламы с улиц города убирали специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» (СГТ).
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