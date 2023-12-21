Продвинутый потомок советского радара: Польша прикроет небо новой РЛС раннего обнаружения P-18PL

Минобороны Польши и консорциум PGZ-Narew подписали 19 декабря 2023 года контракт стоимостью 3,1 млрд злотых [$0,78 млрд], предполагающий поставку 24 РЛС раннего обнаружения P-18PL в течение 2027-2035 годов для прикрытия неба страны от удаленных угроз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии