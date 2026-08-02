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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Очень хочу выступить в Ле-Мане»

Гонщик « Уильямса » Карлос Сайнс назвал категории вне «Формулы-1», где хотел бы посоревноваться. «Я очень хочу выступить в Ле-Мане.

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