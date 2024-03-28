Спецназ отбросил подразделения ВСУ от Белгородской области

Российский спецназ в очередной раз отбросил подразделения ВСУ от Белгородской области. Чтобы обнаружить украинских боевиков, группировка прикрытия государственной границы задействовала данные разведки с земли и беспилотников.
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