Трамп пообещал показать все секретные видео с пришельцами

Британская газета Daily Star сообщила, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал в случае победы на грядущих выборах показать все видео Пентагона с предполагаемыми пришельцами .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии