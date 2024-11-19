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Лавров: отношения России и КНР находятся на беспрецедентном уровне развития

Лавров: отношения России и КНР находятся на беспрецедентном уровне развития

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития стратегических отношений между Москвой и Пекином на встрече с главой МИД Китая Ван И, которая состоялась на полях саммита «группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро.

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