Лавров: отношения России и КНР находятся на беспрецедентном уровне развития

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития стратегических отношений между Москвой и Пекином на встрече с главой МИД Китая Ван И, которая состоялась на полях саммита «группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро.
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