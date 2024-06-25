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Удар по пляжу в Севастополе спровоцировал ущерб для туризма в Крыму

Удар по пляжу в Севастополе спровоцировал ущерб для туризма в Крыму

Одна из целей украинской террористической атаки на Крым частично достигнута – после ракетного удара по пляжу в Севастополе туроператоры фиксируют снижение число бронирований отдыха на полуострове, а также отказы от ранее приобретенных путевок.

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