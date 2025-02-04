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RMC: французам предложили реже стирать вещи для экономии воды и света

RMC: французам предложили реже стирать вещи для экономии воды и света

Французское Агентство по охране окружающей среды и экологическому переходу (ADEME) предложило местным жителям реже стирать свои вещи и использовать меньше стирального порошка для экономии воды и электричества.

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