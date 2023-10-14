Израильский военно-политический аналитик назвал ХАМАС экстремисткой организацией, которая будет уничтожена.
Яков Кедми: У Израиля конфликт не с Палестиной, а с экстремистами ХАМАСа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Mark Kapustin
Он на стороне своей страны и своего народа .А на чьей стороне по вашему он должен быть.
Ответить
3 час.
Андрей Сергеевич
Хватаем десяток арапов, даём им мешковину и показываем ближайший пруд. Спрашиваем- зачем вы утопили жыда? Отвечают - Аллах велел... Даём еще мешковину и отправляем на родину - раз так велел Аллах.
Ответить
2 час.
Ингерман Ланская
жидёнок отмазывает своё террористическое государство
Ответить
50 мин.
Свежие комментарии