Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

487 822 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Фадеев
    Вот именно!Появление Ивана У...
  • Елена Тимофеева
    я поддерживаю, как оберег от мошенников. и за своими сильно пожилыми родственниками прослежу.В Госдуме нашли н...
  • Елена Тимофеева
    совершенно с вами согласна. но, увы,  не перестанут.В Госдуме нашли н...

Яков Кедми: У Израиля конфликт не с Палестиной, а с экстремистами ХАМАСа

Яков Кедми: У Израиля конфликт не с Палестиной, а с экстремистами ХАМАСа

Израильский военно-политический аналитик назвал ХАМАС экстремисткой организацией, которая будет уничтожена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Mark Kapustin
Он на стороне своей страны и своего народа .А на чьей стороне по вашему он должен быть.
Ответить
3 час.
Андрей Сергеевич
Хватаем десяток арапов, даём им мешковину и показываем ближайший пруд. Спрашиваем- зачем вы утопили жыда? Отвечают - Аллах велел... Даём еще мешковину и отправляем на родину - раз так велел Аллах.
Ответить
2 час.
Ингерман Ланская
жидёнок отмазывает своё террористическое государство
Ответить
50 мин.

Картина дня

наверх