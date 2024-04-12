Примера 23/24: Символическая сборная марта

Лучшие из лучших Георгий Мамардашвили («Валенсия») Первый весенний месяц оказался самым плодотворным в сезоне для грузинского кипера: он помог своей сборной попасть в финальную часть Евро, а «лос чес» серьезно включиться в борьбу за еврокубки.