В Англии нашли каменный круг, схожий со Стоунхенджем

На юге Англии учеными с кафедры археологии Университета Эксетера были обнаружены признаки двух доселе неизвестных доисторических каменных кругов, один из которых имеет сходства с ранней фазой существования знаменитого Стоунхенджа.
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