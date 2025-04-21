Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что для выноса тела Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади «нет никаких оснований».
В Госдуме оценили необходимость выноса тела Ленина из Мавзолея
Комментарии
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В С
Это сейчас , своего рода музей, история.
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2 час.
Владимир Петров
Надо беречь Мавзолей с маринованным злодеем. Русь должна видеть воочию "банальность зла" - заурядный облик одного из крупнейших планетарных злодеев.
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38 мин.
Владимир Петров
Дума и думание - не для вас и ваших процентов.
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37 мин.
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