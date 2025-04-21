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В Госдуме оценили необходимость выноса тела Ленина из Мавзолея

В Госдуме оценили необходимость выноса тела Ленина из Мавзолея

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что для выноса тела Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади «нет никаких оснований».

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Комментарии
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В С
Это сейчас , своего рода музей, история.
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2 час.
Владимир Петров
Надо беречь Мавзолей с маринованным злодеем. Русь должна видеть воочию &quot;банальность зла&quot; - заурядный облик одного из крупнейших планетарных злодеев.
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Владимир Петров
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