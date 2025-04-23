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Наш потерянный мир

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Операторы БПЛА группировки «Днепр» тренируются поражать цели ВСУ ночью

ГЕНИЧЕСК, 23 апреля. /ТАСС/. Инструкторы учебного центра беспилотной авиации при 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки войск «Днепр» тренируют расчеты БПЛА выполнять боевые задачи по поражению целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночное время, передает корреспондент ТАСС.

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