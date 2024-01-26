Более 2 000 нижегородских волонтеров уже зарегистрировалось для помощи во всероссийском голосовании за объекты благоустройства

Более 2 000 волонтеров в Нижегородской области уже зарегистрировалось на платформе «Добро.РФ» для помощи во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое пройдет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».