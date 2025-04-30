Светлану Бондарчук с треском разнесли из-за “странных ушей” на фото

Светлана Бондарчук вновь оказалась в эпицентре внимания. Светская львица и телеведущая Светлана Бондарчук, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, вызвала бурю обсуждений в сети, опубликовав серию снимков в дерзком джинсовом образе.
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