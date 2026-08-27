Grayscale утверждает, что Zcash может бросить вызов эффектам сети Bitcoin по мере роста спроса на конфиденциальность

По мнению Grayscale, Zcash может стать серьезным конкурентом доминированию Bitcoin среди цифровых активов, поскольку быстрое внедрение ИИ повышает ценность финансовой конфиденциальности и усиливает опасения по поводу слежки с использованием ИИ.
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