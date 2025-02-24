Муж снял Анастасию Ивлееву без штанов

Политика как она есть

Муж снял российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).