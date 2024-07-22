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Могут ли дать вторую ипотеку, если одна уже есть. Условия получения

Могут ли дать вторую ипотеку, если одна уже есть. Условия получения

Можно ли взять вторую ипотеку, если первая не погашена? Какие требования предъявляются к заемщику? Как получить второй кредит? На эти и другие вопросы отвечаем вместе с экспертами Оформлять рыночную ипотеку можно неограниченное число раз, не запрещено даже иметь несколько кредитов параллельно.

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