Могут ли дать вторую ипотеку, если одна уже есть. Условия получения

Можно ли взять вторую ипотеку, если первая не погашена? Какие требования предъявляются к заемщику? Как получить второй кредит? На эти и другие вопросы отвечаем вместе с экспертами Оформлять рыночную ипотеку можно неограниченное число раз, не запрещено даже иметь несколько кредитов параллельно.