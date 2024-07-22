Могут ли дать вторую ипотеку, если одна уже есть. Условия получения

Можно ли взять вторую ипотеку, если первая не погашена? Какие требования предъявляются к заемщику? Как получить второй кредит? На эти и другие вопросы отвечаем вместе с экспертами Оформлять рыночную ипотеку можно неограниченное число раз, не запрещено даже иметь несколько кредитов параллельно.
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