Ларионов о защите шеи для хоккеистов: «Это необходимо. Каждая игра несет в себе элемент опасности»

— Вас потрясла история с экс-форвардом Адамом Джонсоном, который погиб в Великобритании, когда ему перерезали горло коньком? Не пора ли в России везде ввести защиту шеи и горла для хоккеистов? — Я думаю, тут надо жестче ставить вопрос — это не просто надо, а необходимо! В свое время ввели визоры — стекло на шлеме, защищающее глаза.