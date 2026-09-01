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Zero Hedge

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G20 Plans "Death By A Thousand Cuts" For China's Economy

G20 Plans "Death By A Thousand Cuts" For China's Economy

G20 Plans "Death By A Thousand Cuts" For China's Economy By Benjamin Picton, senior market strategist at Rabobank The Natural Equilibrium G20 finance ministers, central bank governors and a handful of high-profile CEOs gathered in Asheville, North Carolina, yesterday.

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