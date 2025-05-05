Китайская студия 3andwich Design завершила строительство Blue Insight Cave Space — прибрежной смотровой площадки и места проведения мероприятий в провинции Фуцзянь с интерьерами, напоминающими пещеры, об этом 3 мая пишет журнал Dezeen.
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