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Китайская студия 3andwich Design завершила строительство Blue Insight Cave Space

Китайская студия 3andwich Design завершила строительство Blue Insight Cave Space

Китайская студия 3andwich Design завершила строительство Blue Insight Cave Space — прибрежной смотровой площадки и места проведения мероприятий в провинции Фуцзянь с интерьерами, напоминающими пещеры, об этом 3 мая пишет журнал Dezeen.

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