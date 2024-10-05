«Мы приносим искренние извинения за возможные неудобства». Samsung признала проблемы с обновлением Galaxy Note10 и Galaxy S10, из-за которого смартфоны уходят в постоянную перезагрузку

Несколько дней назад пользователи некоторых ранее выпущенных смартфонов Samsung начали жаловаться на то, что аппараты после обновления ПО уходят в циклическую перезагрузку, а сейчас на эти сообщения отреагировала сама компания.
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