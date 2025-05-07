Станцию метро "Спортивная" в Новосибирске планируют достроить до конца лета

Мэрия Новосибирска заключила договор на завершение строительства станции метро "Спортивная".Мэр Новосибирска Максима Кудрявцев написал в своём телеграм-канале, что работы по завершению строительства станции метро "Спортивная" должны быть окончены до конца лета.