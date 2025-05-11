Кремль: Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями от мероприятий 9 Мая

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился впечатлениями от торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в Москве.
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