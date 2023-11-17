Под Новосибирском 10-летнюю девочку выгнали из автобуса

Водитель автобуса № 225к заподозрил, что учащаяся кадетского корпуса не заплатила за проезд.Жительница Новосибирского района пожаловалась на водителя автобуса № 225к, который якобы выгнал из салона её 10-летнюю дочь по подозрению в неоплате проезда.