Под Новосибирском 10-летнюю девочку выгнали из автобуса

Водитель автобуса № 225к заподозрил, что учащаяся кадетского корпуса не заплатила за проезд.Жительница Новосибирского района пожаловалась на водителя автобуса № 225к, который якобы выгнал из салона её 10-летнюю дочь по подозрению в неоплате проезда.
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