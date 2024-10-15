Власти Перми назвали сроки открытия пятизвездочного отеля Radisson

Пятизвездочный отель международной сети Radisson в Перми планируют открыть в начале 2025 года. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника департамента экономики и промышленной политики Нина Канюкова на заседании комитета Пермской гордумы по экономическому развитию.