Власти Перми назвали сроки открытия пятизвездочного отеля Radisson

Пятизвездочный отель международной сети Radisson в Перми планируют открыть в начале 2025 года. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника департамента экономики и промышленной политики Нина Канюкова на заседании комитета Пермской гордумы по экономическому развитию.
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