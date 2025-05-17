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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

В учреждении образования прошел Единый урок, посвященный Международному Дню семьи.

В учреждении образования прошел Единый урок, посвященный Международному Дню семьи.

Урок был нацелен на воспитание чувства любви и уважения к родным и близким, как основы семейного благополучия, а также на формирование представления о семье и семейных ценностях как основе обществаВ ходе Единого урока перед учащимися выступил депутат Бобруйского городского Совета депутатов 29 созыва Дудинский Виктор Николаевич, который подробно рас .

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