В учреждении образования прошел Единый урок, посвященный Международному Дню семьи.

Урок был нацелен на воспитание чувства любви и уважения к родным и близким, как основы семейного благополучия, а также на формирование представления о семье и семейных ценностях как основе обществаВ ходе Единого урока перед учащимися выступил депутат Бобруйского городского Совета депутатов 29 созыва Дудинский Виктор Николаевич, который подробно рас .