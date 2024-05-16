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Собчак снялась в платье с декольте в стиле Мэрилин Монро

Собчак снялась в платье с декольте в стиле Мэрилин Монро

Известная журналистка Ксения Собчак произвела фурор своим вечерним амплуа на светском событии. На этот раз 42-летняя ведущая предстала перед почитателями в элегантном черном платье в пол с глубоким декольте.

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