🖥 Как ИИ помогает учиться детям с ограниченными возможностями здоровья? Обучение с искусственным интеллектом помогает детям работать за компьютером и получать знания на уровне их возможностей, рассказала учитель начальных классов МБОУС(К) ОШ «Надежда» Наталья Дарчук.
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