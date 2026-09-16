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test mazurok

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🖥 Как ИИ помогает учиться детям с ограниченными возможностями здоровья? Обучение с искусственным интеллектом помогает детям работать за компьютером и получать знания на уровне их возможностей, рассказала учитель начальных классов МБОУС(К) ОШ «Надежда» Наталья Дарчук.

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