Истребители НАТО поднялись в небо над Польшей из-за российских самолетов

Как сообщили в ВВС Италии, из-за получения информации о приближении российских военных самолетов к границам Польши пришлось поднимать итальянские истребители Eurofighter, которые находятся на военном дежурстве от Североатлантического альянса.
Как сообщили в ВВС Италии, из-за получения информации о приближении российских военных самолетов к границам Польши пришлось поднимать итальянские истребители Eurofighter, которые находятся на военном дежурстве от Североатлантического альянса.
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