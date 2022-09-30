Военное обозрение

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Истребители НАТО поднялись в небо над Польшей из-за российских самолетов

Истребители НАТО поднялись в небо над Польшей из-за российских самолетов

Как сообщили в ВВС Италии, из-за получения информации о приближении российских военных самолетов к границам Польши пришлось поднимать итальянские истребители Eurofighter, которые находятся на военном дежурстве от Североатлантического альянса.

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